العكروت: الأزمة في ليبيا أزمة مال وليست أزمة أمن

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن البعض يرى أن الأزمة في ليبيا أزمة أمن، إلا أنه يرى عكس ذلك حيث يعتبر أن الأزمة أزمة مال، فأغلب الصراعات التي حدثت طيلة عشر السنوات الماضية سببها المال، مؤكداً أن عدم استتباب الأمن وعدم الاستقرار وراءه المال، وعلى الجميع مراجعة الصراعات والحروب التي حدثت ليجدوا أنها كانت صراعاً على المال.

وأكد العكروت، من خلال تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البنك المركزي، ومؤسسة النفط هما الركيزتان التي قامت بسببهما كل المعارك والحروب، حتى ولو حاول المتصارعون إخفاء أهدافهم وراء ستار البحث عن الديمقراطية والسلطة والحكم.

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