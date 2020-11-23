اللجنة العسكرية المشتركة تطلع مجموعة العمل الأمنية على إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

اجتمعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، اليوم الاثنين، للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية لإحاطة المجتمع الدولي عن إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب سفارة المملكة المتحدة في ليبيا.

وقالت السفارة البريطانية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المملكة المتحدة بصفتها رئيس مشارك لمجموعة العمل الأمنية أشادت بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».

ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أي تفاصيل بشأن هذا الاجتماع الدوري للجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» مع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن «مؤتمر برلين» الذي عقد في 19 يناير الماضي.

ويتزامن الاجتماع مع انعقاد الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الإنترنت الذي ترعاه البعثة، والتي تناقش آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة.

كما يتزامن الاجتماع مع اجتماع ثالث بمدينة طنجة في المملكة المغربية يجمع كل من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق وطرابلس استعدادا لعقد جلسة موحدة للمجلس في داخل ليبيا.

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