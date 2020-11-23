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حملة تفتيشية لدورية الحرس البلدي بالجفرة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بدأت دورية مركزية تابعة لجهاز الحرس البلدي ببلدية الجفرة بحملات تفتيشية موسعة لمحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم بمدينة هون صادرت على اثرها كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية .

   

وافادت مصادر الحرس البلدي بالجفرة مراسل بوابة افريقيا  الاخبارية بان هذه الحملات ستتواصل  لعدة ايام لتشمل محلات بيع المواد الغذائية والخضروات والمطاعم والمخابز والمقاهي والقصابين والصيدليات  في مناطق هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء ومتابعتها من ناحية الصلاحية ومعايير النظافة وصلاحية ترخيص المزاولة ..

   واشارت الى انه ستتخذ اجراءات حازمة ضد المخالفين للقوانين المعمول بها من بينها الاغلاق وسحب الترخيص 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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