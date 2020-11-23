اليونيسف تعيد تأهيل ثلاثة مخيمات للنازحين ببنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2020

قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في ثلاثة مخيمات للنازحين داخليا في بنغازي.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه “بدعم من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات المانحة الأخرى، قامت اليونيسف بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في ثلاثة مخيمات للنازحين داخليا في بنغازي، مما أحدث فرقًا كبيرًا في حياة هذه العائلات التي أصبح لديها إمكانية أفضل في الوصول إلى المياه والصرف الصحي والوصول إلى مرافق صحية نظيفة وامنة.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن العمل شمل مخيمات قاريونس والهلال وأنابيب تنظيف شبكة الصرف الصحي وتركيب أنابيب وسخانات مياه وتركيب وحدات معالجة المياه لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لسكان المخيمات.