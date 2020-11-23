«عماري زايد» لـ«السفير الألماني»: سندعم إجراء الانتخابات في موعدها لـ«الخروج من هذه المرحلة»

التقى عضو المجلس الرئاسي “محمد عماري زايد”، اليوم الاثنين سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا ” اليفر اوفتشيا “، لبحث سبل التعاون بين البلدين الصديقين، وفق بيان لـ”عماري”.

أضاف “البيان”: “تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تضافر جهود كل الليبيين من أجل الخروج من هذه المرحلة والتأكيد على دعم خارطة الطريق” على حد قوله.

وتابع البيان: “كما أبدى الطرفان ترحيبهما بإعلان موعد الانتخابات في 2021.12.24م وضرورة العمل على دعم هذا الاستحقاق. وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مناقشة التجهيز لإطلاق المنتدى الثاني للإدارة المحلية المزمع عقده بداية شهر ديسمبر القادم والذي يهدف لتعزيز اللامركزية في ليبيا وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا الملف” على حد تعبيره.