افحيمه يكشف لبوابة إفريقيا كواليس اجتماعات طنجة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

23 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة أن عدد النواب الذين وصولوا إلى مدينة طنجة للمشاركة في الاجتماعات التشاورية لتوحيد المؤسسة التشريعية بليبيا بلغ 103 مبينا أن العدد مرشح للزيادة ليصل إلى 125 نائبا يوم غد الثلاثاء.

وأضاف افحيمة الذي يشارك في اجتماعات طنجه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الاجتماعات التشاورية التي تنطلق يوم غد الثلاثاء تبحث بالأساس إعادة جمع المجلس بطرفيه (طرابلس- طبرق) لتوحيد المؤسسة التشريعية في البلاد ليتمكن البرلمان من القيام باستحقاقاته للوصول بالبلاد لمرحلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021.

ونفى افحيمه ما تردد من أنباء بشأن تعارض هذه الاجتماعات مع مسار الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية مؤكدا أن هذه الاجتماعات التشاورية تهدف لتلقف ما سينتج عن ملتقى الحوار السياسي إذا نجح في التوصل لنتائج إيجابية.

وأوضح افحيمه أن أجواء الاستعدادات للاجتماع إيجابية وإذا سارت على هذا النحو فمن المقرر أن يعقد النواب جلستهم التالية في مدينة غدامس خلال الأيام القادمة.

وأشار افحيمه إلى أن اجتماعات النواب في طنجة تشاورية وليست رسمية لأنه لا يحق للنواب عقد جلسات رسمية خارج البلاد.