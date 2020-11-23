ليبيا الان

“داخلية الوفاق” تُعلّق على محاولة اقتحام مؤسسة النفط

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عزمها التحقيق بشأن محاولة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الاثنين، والقبض على جميع المتورطين والمحرضين والمسؤولين عليها وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت بلاغاً من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن قيام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بمحاولة اقتحام مقر المؤسسة، حيث صدرت الأوامر العاجلة من وزير الداخلية لكافة الأجهزة الأمنية ومديرية أمن طرابلس بالتدخل الفوري لحماية وتأمين مقر المؤسسة الوطنية للنفط والتعامل مع المجموعة المعتدية وفق التدابير اللازمة واستخدام القوة في حال اقتضت الضرورة.

يشار إلى أن جهاز حرس المنشآت النفطية أحبط صباح اليوم محاولة اقتحام مقر المؤسسة، بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة على محاولة دخولها من الباب الخلفي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك