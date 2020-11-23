“داخلية الوفاق” تُعلّق على محاولة اقتحام مؤسسة النفط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عزمها التحقيق بشأن محاولة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، الاثنين، والقبض على جميع المتورطين والمحرضين والمسؤولين عليها وإحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت بلاغاً من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن قيام مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بمحاولة اقتحام مقر المؤسسة، حيث صدرت الأوامر العاجلة من وزير الداخلية لكافة الأجهزة الأمنية ومديرية أمن طرابلس بالتدخل الفوري لحماية وتأمين مقر المؤسسة الوطنية للنفط والتعامل مع المجموعة المعتدية وفق التدابير اللازمة واستخدام القوة في حال اقتضت الضرورة.

يشار إلى أن جهاز حرس المنشآت النفطية أحبط صباح اليوم محاولة اقتحام مقر المؤسسة، بعد أن أقدمت مجموعة مسلحة على محاولة دخولها من الباب الخلفي.

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