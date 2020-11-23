امتحانات لشغل وظيفة مختاري المحلات في الغريفة

تحت إشراف مكتب شؤون المحلات، أجرى المجلس البلدي الغريفة امتحاناً تحريرياً وشفهياً لـ17 من المتقدمين لشغل وظيفة مختاري المحلات بمقر المنارة العلمية لتحفيظ القرآن الكريم في محلة الغريفة.

وكانت الأسئلة حول الجانب الديني والاجتماعي والثقافي، حيث قُسمت إلى 100 درجة ما بين التحريري والشفوي، وشمل مضمون الامتحان بعض التساؤلات المتعلقة بحلحلة المشاكل داخل المحلات وسط إدراك تام بصعوبة المهمة التي ستوكل لهم في مستقبل عملهم.

يشار إلى أن بلدي الغريفة أعلن خلال هذا الشهر إجراء امتحان لتولي منصب مخاتير تسع محلات بعد انتهاء مدة المخاتير السابقين حسب قانون الإدارة المحلية ولائحتها التنفيذية بوزارة الحكم المحلي.

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