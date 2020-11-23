خبزة الملة.. تقليد يحجز مكانه في صحراء القبلة (صور)

خبزة “الملة” أو خبزة “الجمر” من الطرق الشهيرة تقليدياً في براري ليبيا ينتهجها أهل الصحراء في البوادي ومرتادو السياحة الصحراوية اليوم، ورافقت كاميرا “218” رحالة عبر الصحراء ورصدت طريقة إعداد هذا النوع من الرغيف سريع التحضير.

في أقصى أطراف منطقة القبلة الشاسعة مترامية الأطراف سلكت السيارات الصحراوية طريقها إلى رمال تنفلالت على بعد 500 كيلومتر جنوبي الجبل الغربي، وصولا إلى المكان الذي يصنع فيه محبو الرحلات الخبز على الطريقة الصحراوية وإن اختلفت التسميات لهذا النمط من الخبز: خبزة الملة أو خبزة الملمالة وفي رواية ثالثة خبزة الجمر، لكن مهما تعددت الأسماء يبقى الرغيف واحدا.

خبزة الملة شائعة أيضا عند رعاة الأغنام في الصحراء الليبية وهي سريعة التحضير بحيث يتم صنعها على “الملال” أي الرمل الساخن وفوقه الجمر ومن ثم يقدم للأكل بعد إزالة الرمل والرماد فلا يبقى له أثر، ولا تكلف العملية سوى الماء والدقيق وبعض الملح ولا يستغرق إعدادها أكثر من 20 دقيقة.

هذه الطريقة في صنع الخبز توارثتها الأجيال وإن شهدت تطورا في طريقة إعدادها بين شباب اليوم فتخلط بالطماطم الأخضر والفلفل الأخضر والطماطم المعلبة، فيما يضيف البعض التونة المعلبة والزيتون لإضفاء طعم مغاير وقيمة غذائية.

هذه الخبزة التي تتموضع بين الرمل والجمر من المأكولات الليبية التقليدية، وقوت رئيسي لأهل البوادي منذ القدم ولطالما كانت رفيقة قوافل الصحراء، وهي أيضا وجبة العائلات التي تقطن الصحراء والأكلة المفضلة اليوم عند من يخوضون غمار الرحلات الصحراوية السياحية والرياضية على حد سواء، فهم عادة ما يقطعون مئات الأميال ولا يملكون وقتا كافيا للتوقف وطهي أطعمة أخرى تستهلك وقتاً يضيع في إعدادها.

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