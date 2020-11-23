حملة في درنة تُكافح كورونا بالمطويات والمعقمات

انطلقت بمدينة درنة حملة “مشروع خطى” للتصدي لوباء كورونا عبر توزيع المطويات والكحول الطبي والقفازات على عدد من المؤسسات والمقرات الحكومية بالمدينة.

وتُشارك في الحملة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني منها جمعية كساء لرعاية الأيتام وجمعية صناع الحياة وصندوق الأمم المتحدة للإسكان في سبيل مكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره وتنبيه الناس من تبعاته.

وتم توزيع الأدوات الوقائية لاستعمالها في التصدي للوباء وعدوى انتقاله بين الناس من قبل مبادرة إحسان للثقافة والتنمية، فيما يسعى مشروع خطى من خلال هذه المنح إلى توسيع وتعميق دور الشباب في التقليل والتخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المدمرة لـ COVID-19 في ليبيا من الناحية العملية.

ويهدف المشروع أيضا إلى تمكين الفتيات والشبان الذين لديهم فرص متزايدة للمشاركة في صنع القرار وقيادة المبادرات، كما وتهدف إلى المساهمة في تطوير خطط عمل لجان الوقاية بالبلديات.

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