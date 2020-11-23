فريق من منظمة الصحة العالمية يزور فرع المركز الوطني بطبرق 

أجرى فريق من منظمة الصحة العالمية برئاسة رئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة في ليبيا إليزابيث هوف، زيارة إلى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طبرق.

حيث التقت هوف بمدير الفرع والعاملين به من العناصر الطبية والطبية المساعدة عطية فرج يوسف، هذا وأجرت هوف على هامش الزيارة جولة داخل الفرع للاطلاع على آلية سير العمل بالعيادات والمختبر، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الواجب توفيرها داخل العيادات المختصة بالأمراض الصدرية والتنفسية.

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