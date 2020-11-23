الأسمر: خلافات “الوطنية للنفط” مع “المصرف المركزي” تفتح الباب أمام تدخل البعثة الأممية

قال رئيس مركز الأمة للدراسات محمد الأسمر، إن “الدول تراجع مواقفها، بالنسبة لجلسات الحوار الحالية في تونس والمغرب، وفقا لمصالحها وللمتغيرات على الخارطة.

وأضاف الأسمر، أن دعوة فرنسا لباشاغا، تأتي في إطار الحرص على مصالحها، حيث تدرك أن المرحلة القادمة ستكون فيها أقدام قوية لوجوه من حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأوضح الأسمر، أن فرنسا تعيد خلط الأوراق السياسية كدولة تقود الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد مساعي السيطرة على ليبيا وساحلها المشترك مع أوروبا بطول ألفي كيلومتر، مؤكدا أن هذا لا يعني الغاء تحالفاتها السابقة.

ولفت الأسمر إلى أن خلافات المؤسسة الوطنية للنفط مع المصرف المركزي يستفتح الباب أمام تدخل البعثة الأممية في هذا الملف كراعية للاتفاقات.

وتشهد مدينة طنجة المغربية في هذه الأثناء لقاء تشاوريا لأعضاء مجلس النواب في محاولة لجمع شمل المجلس المنقسم منذ 2014 من أجل تفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة، وذلك في محاولة من المغرب لتثبيت التفاهمات الليبية السابقة التي تم التوصل إليها في بوزنيقة.

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