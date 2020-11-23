ثقة الشعب فينا ستهتز .. الدبيبة : البعثة أبلغت ” نشطاء فيسبوك ” ولم تبلغنا بمزاعم الفساد

ليبيا – طلب علي الدبيبة عضو حوار تونس من ” ستيفاني ويليامز” مبعوثة الامم المتحدة بالوكالة بطرح موضوع الرشى امام جميع الأعضاء بكل تفاصيله وبشفافية متهمًا إياها بتسريب تفاصيل لنشطاء على فيسبوك ومنعها عن الأعضاء .

وقال الدبيبة في بيان : ” المتهمين من بيننا ومن المشاركين ، و هذا تسبب في الكثير من الاحباط عند الشارع والمواطن الليبي بالاضافة لتشويه سمعتنا نحن المشاركين جميعا وبشكل جماعي ، سوى من تم اتهامه بشكل مباشر حسب المزاعم المتداولة او من حضر هذا اللقاء ” .

وأضاف : ” أنا و بقوة وبكل أصرار اطالب الان وبشكل فوري بطرح الموضوع امامنا حتى تتضح الامور و تنجلي الحقيقية ، كيف يمكن للشعب الليبي ان يثق في خياراتنا ونحن متهمون بالفساد واستخدام المال السياسي لافساد الذمم و شراء إرادة الشعب الليبي ؟ ” .

بالمستندات | تحقيق يكشف عن حجم ثروة الدبيبة فى كندا وكيف جمعها بعيداً عن أعين الدولة على حساب البنية التحتية لـ #ليبيا. #المرصد البعثة الأممية: القاهرة ستحتضن اجتماعًا للجنة القانونية الشهر المقبل لمناقشة عدد من المسائل الدستورية — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 26, 2018

وأثارت مشاركة الدبيبة ” علي ” في حوار تونس ومن قبله إبن عمه عبدالحميد في حوار مونترو السويسرية جدلًا واسعًا لارتباط العائلة بقضايا فساد وغسيل أموال وُصفت بأنها الأكبر في اسكتلندا تتعلق بثروة جمعت بشكل غير مشروع إبان النظام السابق ، وفقًا للتقارير البريطانية والسكتلاندية .

تقرير إستقصائي يكشف تفاصيل جديدة عن ” إمبراطورية الدبيبة ” من قبرص وحتى قلاع أسكتلندا ! . #ليبيا #المرصد

https://t.co/WLZLQqjjOq — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 26, 2018

وطالب الدبيبة ” بمعرفة الاسماء التي تزعم البعثة الاممية بانها متورطة وبطرح الادلة وسماع شهادة الشهود ، حيث انه من غير المعقول ان يسمح لهم بالاستمرار في الحوار وتقرير ارادة الشعب في هذه المرحلة التاريخية الي ان تثبت برائتهم من المزاعم الموجهة ضدهم و يستمروا بعدها ” ، وفق قوله .

ووأشار إلى أن هذا الأمر يجب أن ” يعلن امام العالم والشعب الليبي واما ان تثبت ادانتهم و صحة المزاعم وعندها يحب عليهم مغادرتنا فورا و يجب على البعثة متابعتهم قانونيا و جنائياً ” .

بين التهديد والمغريات..دوائر من أعضاء بحوار #تونس تؤكد أن الصوت في هذا المقطع المتداول الذي نشرته "صفحة #تك" بوقت سابق يعود لعضو مجلس الدولة بالحوار "صالح سعيد كلا" في إجتماع جانبي خلال الساعات الأخيرة من مفاوضات 15 نوفمبر وهو يفاوض مجموعة أعضاء لدعم ترشيح باشاآغا. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/1tAbR3ZPM6 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 17, 2020

وطالت هذه الاتهامات أيضًا فتحي باشاآغا بعد تسريبات أحدها صوتي تظهر محاولة شراء أصوات له بالترغيب والترهيب وقد انصبت غالبية الانتقادات في الحوار صوب الدبيبة بتهمة استخدام الأموال وباشاآغا بنفس التهمة تضاف لها تقارير عن تهديدات باستخدام نفوذه الحالي كوزير للداخلية .

وتابع : ” اطالب ان نستمع جميعا للشهود اذا كان هناك شهود ونريد منهم ان يذكروا لنا الاسماء بالكامل ، اعني سلسلة الاسماء المتورطة في محاولة شراء الذمم، من اتصل بمن وكيف ولصالح من وما هي الصفقة ، اريد نستمع جميعا لكل هذه التفاصيل قبل ان نستمر في الحديث عن دورنا في تخليص الشعب الليبي من محنته الراهنة وازمته القاتلة ” .

الدبيبة يتحصل من الوفاق على قرار يُلغي تجميد أمواله وممتلكاته في #ليبيا. #المرصد يأتي القرار فيما لازال مكتب النائب العام الليبي يواصل تتبع شبكة أموال وشركات معقدة مرتبطة بالدبيبة في الخارج . البعثة الأممية: القاهرة ستحتضن اجتماعًا للجنة القانونية الشهر المقبل لمناقشة عدد من المسائل الدستورية — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 30, 2019

وفي قضية جديدة يبدوا انها تتعلق بتجنيد وتسريب معلومات قال الدبيبة : ” أريد كذلك من البعثة ان تطرح امامنا علاقتها ببعض نشطاء السوشيال ميديا الذين تولوا تشويه اللقاء بمزاعم الفساد وشراء الاصوات ، حيث ذكر بعضهم بكل وضوح بانهم استمعوا لمزاعم الرشوة من اعضاء في البعثة الاممية ” .

التكبالي: أموال الدبيبة وإصرار باشاآغا الذي أحرق #طرابلس أن يكون رئيس الحكومة أفشلوا حوار #تونس. #ليبيا #المرصد https://t.co/wjhvUv6YNy — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 19, 2020

وتسائل قائلاً : ” كيف يتم ابلاغ مجرد نشطاء على فيسبوك ولا يتم ابلاغنا نحن المعنيين بالتفاصيل وهل هو مجرد خطأ غير متعمد ، ام انه امر مدبر لابعاد بعض الشخصيات واجبارها على الصمت والخوف ، حيث يتوقع البعض بأنها سوف تعارض رغبات بعض الدول المتدخلة في الازمة الليبية بتعيين اسماء محددة في مناصب قيادية حساسة ؟ ” .

وختم قائلًا : ” هل نحن هنا نعبر عن إرادة الشعب الليبي أم أننا مجرد ارقام على مسرح تديره قوى خارجية تريد منا أن نكون مجرد شهود زور ؟ اطالب الان و بشكل فوري بفتح ملف رشاوى شراء أصوات الاعضاء المشاركين وبدون ذلك لن يثق فينا الشعب ولن نثق في انفسنا نحن الحضور و كذلك سوف تهتز ثقتنا بنوايا البعثة الاممية ” .

المرصد – متابعات

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