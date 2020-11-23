“شؤون اللاجئين” تجلي 79 مهاجرًا من ليبيا إلى رواندا

قررت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين استئناف الرحلات “المنقذة للحياة” من ليبيا إلى رواندا، بعد عام من توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجلاء 79 طالب لجوء من الفئات الأكثر ضعفاً من ليبيا إلى رواندا، ضمن آلية العبور الطارئ التي تم الاتفاق عليها وإنشاؤها، منتصف 2019 من قبل حكومة رواندا ومفوضية اللاجئين والاتحاد الإفريقي.

وضمت المجموعة التي جرى إجلاؤها رجالاً ونساءً وأطفالاً من إريتريا والسودان والصومال، كان معظمهم محتجزين لعدة سنوات، في مراكز تديرها الميليشيا المسلحة في طرابلس.

ولفتت مفوضية اللاجئين، إلى أنه تم إخراج 581 لاجئاً وطالب لجوء من الفئات الضعيفة من ليبيا هذا العام، بما في ذلك 221 شخصاً عن طريق إعادة التوطين، مؤكدة وجود أكثر من 45 ألفًا و200 لاجئ وطالب لجوء من المسجلين لديها في ليبيا، بما في ذلك ما يقرب من 670 شخصاً من القابعين في مراكز الاحتجاز التي تديرها ميليشيا طرابلس.

ودعت المفوضية ما يسمى بالميليشيا المسلحة في طرابلس، إلى الإفراج المنظم عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء من الاحتجاز التعسفي، مناشدة المزيد من الدول إلى المشاركة في توفير المزيد من الأماكن للاجئين من الفئات الأشد ضعفاً.

ويعيش آلاف المهاجرين في مراكز احتجاز تديرها حكومة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، في ظروف غير آدمية، وفي مرمى نيران المليشيات.

وتم تسجيل جرائم بحق المهاجرين في تلك المراكز، بينها إجبارهم على المشاركة في أعمال ذات طابع عسكري، كما يتم استخدام بعضها كمخازن للأسلحة والذخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24