«ستيفاني ويليامز»: عقوبات أممية حال وجود رشاوى لأعضاء ملتقى الحوار السياسي

قالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن “البعثة” لن تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد أعضاء الحوار السياسي الليبي الشامل، على حد قولها.

أضافت “ستيفاني” في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين، عقب انتهاء جلسة الحوار السياسي: “أحلنا تقارير فيما يتعلق بتقديم رشاوى لبعض أعضاء الحوار إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، وسنفرض عقوبات في حال وجود رشاوى ونتواصل مع مكتب النائب العام بهذا الشأن، وفق قولها.

وواصلت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا تصريحاتها: “تم تأجيل اللقاءات إلى الأربعاء 25 نوفمبر للسماح للمشاركين بدراسة الخيارات المقدمة في اجتماع اليوم” على حد تعبيرها.