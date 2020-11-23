المريمي: المستشار صالح يزور موسكو خلال الأيام المقبلة

أفاد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، خلال تصريح خاص لقناة روسيا اليوم، بأن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح سيزور موسكو في الأيام المقبلة، مضيفا أن صالح سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان الروسيين، لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
أبو الغيط: جائحة كورونا أثرت سلبا على عدة دول بينها ليبيا
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
انطلاق الاجتماعات التشاورية في طنجة المغربية
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
100 نائب ليبي يأملون في الخروج باتفاق لعقد جلسة رسمية
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
«ستيفاني ويليامز»: عقوبات أممية حال وجود رشاوى لأعضاء ملتقى الحوار السياسي
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك