المريمي: المستشار صالح يزور موسكو خلال الأيام المقبلة

أفاد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، خلال تصريح خاص لقناة روسيا اليوم، بأن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح سيزور موسكو في الأيام المقبلة، مضيفا أن صالح سيعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان الروسيين، لمناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

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