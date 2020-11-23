عتيقة: حوار تونس أسفر عن الوصول إلى القاسم المشترك لبداية البناء الذي تأخر عشر سنوات

أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية الاقتصادي الليبي، أحمد عتيقة، أن الحوارات الليبية، وخاصة الحلقة الأخيرة، في هذه الحوارات والمتمثل في حوار تونس الذي جاء بعد عام ونصف من الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، استطاعت من خلاله المجموعات المختلفة التي تحاورت وتتحاور على كافة المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، الجلوس على طاولة واحدة والوصول إلى القاسم المشترك لبداية البناء الذي تأخر عشر سنوات.

وقال عتيقة، إن الإشكاليات التي احتوتها خارطة الطريق التي أجمع عليها الـ “75” عضواً برعاية البعثة الأممية، جهد جماعي مشكور، مشيرًا إلى أن الاستحقاق المرتقب يوم 24 ديسمبر 2021 منحت له مدة قصيرة جدًا في وجود بعض المخاطر أولها دور ملتقى الحوار السياسي الليبي المنبثق من ثنايا خارطة الطريق وكل ما يتعلق بها من وثائق نجد أن له دور تنفيذي، وتشريعي، ورقابي، ودستوري، وأن هذا يعني أن السلطة التنفيذية عند أداء مهامها ستخضع للرقابة والتقييم من ملتقى الحوار، وهذا سيتبعه مشكلة كبيرة.

ولفت عتيقة، إلى أنه فيما يخصّ الجانب التشريعي، فإنه إذا اختلف مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة على إعطاء الثقة للحكومة الجديدة هنا لابد من العودة أيضاً إلى ملتقى الحوار، والشيء نفسه للدور الدستوري إذا لم يتم الاتفاق على القواعد الدستورية التي ستحكم عملية الانتخاب، ستتوجب العودة إلى ملتقى الحوار لتشكيل لجنة قانونية.

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