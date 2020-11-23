ألمانيا تبحث استئناف عمل شركاتها في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2020

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والحرفي، وإمكانية عودة الشركات الألمانية للاستئناف أعمالها في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما البرامج التدريبية التي تقدمها المنظمة الألمانية للتعاون Giz بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، كما ناقشا إمكانية انشاء مركز ليبي ألماني للتدريب المهني على غرار المركز الليبي الكوري.

وأثنى السفير الألماني على مجهودات وزارة العمل والتأهيل في استيعاب الباحثين عن العمل، مؤكدا على دورها الهام في هذه المرحلة ورحب بالتعاون في جميع المجالات التدريبية خاصة مجالات التدريب على تركيب تقنيات الألواح الشمسية وتدريب النساء في مجالات مختلفة.

وعلى هامش الزيارة قام السفير الألماني رفقة وزير العمل بجولة داخل معامل المركز الليبي الكوري للوقوف على تنفيذ البرامج التدريبية التي ينفذها المركز.