ويليامز : عقوبات أممية حال إثبات واقعة الرشاوى

أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن البعثة ستفرض عقوبات في حال إثبات واقعة تقديم رشاوى لأعضاء الحوار السياسي ، مشيرة إلى أنها تتواصل مع مكتب النائب العام بهذا الشأن.

و أوضحت وليامز في تصريحات إعلامية، الإثنين، عقب انتهاء جلسة الحوار السياسي أنها أحالت تقارير فيما يتعلق بتقديم رشاوى لبعض أعضاء الحوار إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن تم تأجيل اللقاءات إلى الأربعاء 25 نوفمبر للسماح للمشاركين بدراسة الخيارات المقدمة في اجتماع اليوم” على حد تعبيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24