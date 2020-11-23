الثني يوجه بصرف “علاوة الحصص الدراسية”

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الااثنين سير عمل وزارة التعليم، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز.

وأطلع وزير التعليم رئيس الوزراء على الاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الدور الثاني لإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ووجه رئيس الحكومة الليبية تعليماته للوزير بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية، مؤكدا على ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة قبل البدء في العام الدراسي القادم.

وأكد وزير التعليم على وصول الكتب الدراسية لمخازن وزارة التعليم، لافتا إلى أن عملية توزيعها ستكون مع انطلاق العام الدراسي.