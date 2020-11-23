الثني يوجه بالتنسيق مع المصرف المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
23 November, 2020
وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين وزارة التعليم بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال لقائه وزير التعليم فوزي بومريز بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة قبل البدء في العام الدراسي القادم كما تابع سير عمل الوزارة والاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الدور الثاني لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وأكد وزير التعليم على وصول الكتب الدراسية لمخازن وزارة التعليم، لافتا إلى أن عملية توزيعها ستكون مع انطلاق العام الدراسي.
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