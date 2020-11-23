الثني يوجه بالتنسيق مع المصرف المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2020

وجه رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين وزارة التعليم بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لصرف علاوة الحصص الدراسية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني أكد خلال لقائه وزير التعليم فوزي بومريز بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة قبل البدء في العام الدراسي القادم كما تابع سير عمل الوزارة والاستعدادات الجارية لإجراء امتحانات الدور الثاني لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأكد وزير التعليم على وصول الكتب الدراسية لمخازن وزارة التعليم، لافتا إلى أن عملية توزيعها ستكون مع انطلاق العام الدراسي.