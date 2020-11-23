الرعيض: “اجتماع طنجة” يقود إلى جلسة للنواب بليبيا لبحث الأوضاع في البلاد

قال محمد الرعيض عضو مجلس النواب الموازي، إن “عقد اجتماع تشاوري بين النواب في مدينة طنجة المغربية يدل على حرص المغرب على دعم الشعب الليبي للخروج من الأزمة”، مؤكدا أن المملكة المغربية كانت راعية الاتفاق السياسي الذي ساهم كثيرا في استقرار ليبيا.

وأضاف الرعيض، أن عدد النواب الحاضرين الآن بطنجة يصل إلى 103 نواب، علما أن النصاب القانوني لمجلس النواب يصل إلى 95 نائبا، مضيفا أن النواب ما زالوا يفدون على طنجة، حيث قد يصل عدد المشاركين إلى ما بين 110 و120 نائبا.

ولفت إلى أن الأمر يتعلق بالاجتماع الأول منذ عدة سنوات لمجلس النواب، الذي يعتبر الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014، مضيفا أن المشاركين يعولون على الاجتماع لتحديد جدول أعمال لجلسة رسمية لمجلس النواب تنعقد في ليبيا من أجل الاتفاق على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة ليبيا.

وتستضيف مدينة طنجة المغربية، ما بين 23 و25 نوفمبر الجاري، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بمشاركة أزيد من 100 نائب يمثلون مختلف الأطياف السياسية.

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