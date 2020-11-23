السفير الأمريكي يؤكد للأمازيغ ضرورة تمثيل كافة المكونات الثقافية بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 November, 2020

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الاثنين خلال محادثة هاتفية مع قياديين من المجلس الأعلى للأمازيغ بليبيا على ضرورة تمثيل وحماية حقوق ومصالح كافة المكونات الثقافية في ليبيا.

وأشار السفير الأمريكي بحسب تغريدة للسفارة بموقع “تويتر” على إيمان الولايات المتحدة الراسخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق ومصالح كافة المكونات الثقافية في ليبيا، وكذلك جميع مواطني البلاد.

وأضاف السفير الأمريكي كجزء من سياسة الانخراط الواسع النطاق مع الليبيين، ستواصل سفارة الولايات المتحدة المناقشات الجارية مع القياديين الأمازيغ بالإضافة إلى قياديين آخرين من المكونات المجتمعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد والجالية الليبية في الخارج.

وأوضحت السفارة أن مباحثات نورلاند مع قياديين المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا تركّز بشكل كبير على العملية السياسية في ليبيا.