سيف النصر: سيتم خلال “اجتماع طنجة” الاتفاق على خطوط مستقبل البلاد

قال عضو مجلس النواب الموازي أيمن سيف النصر، إنه “سيتم الاتفاق خلال اجتماع النواب بمدينة طنجة المغربية على الخطوط العريضة للمشروع القادم في البلاد”.

وأضاف سيف النصر، أنه سيتم عقد جلسة في ليبيا كاملة النصاب، بحضور النواب الذين يعبرون عن إرادة الشعب الليبي، للخروج بقرارات مصيرية تعيد إلى ليبيا أمنها واستقرارها.

وتستضيف مدينة طنجة المغربية، ما بين 23 و25 نوفمبر الجاري، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بمشاركة أزيد من 100 نائب يمثلون مختلف الأطياف السياسية.

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