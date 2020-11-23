لجنة حقوقية تعرب عن استيائها من إظهار هوية المستفيدين من المساعدات الإنسانية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن بالغ استيائها حيال سياسيات بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بظاهرة تصوير و إظهار هوية الأطفال ، أثناء تسليمهم المساعدات الإنسانية من خلال التوثيق الإعلامي والمواد التي تنشرها البعثة ، والذي يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل ، وتنافي مع القيم الإنسانية ، وتمس بإنسانية المستفيدين من هذه المساعدات ، وكذلك يتعارض مع الإتفاقية للطفل ، وهي ظاهره جد سلبية، تتكرر من جانب البعثة ، برغم من التوصيات والملاحظات بشأنها والتي بلغت بها إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ، حيث هناك معايير دولية لتصوير المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية لا بد من مراعاتها، منها أخذ موافقة خطية قبل التصوير، وبالنسبة للأطفال تُؤخذ موافقة ولي أمره وموافقته أيضًا، كما لا يجوز إظهار المستفيد وهو وضع مزرٍ

و أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن المنظمات المحلية والدولية والأممية تنتهك تلك المعايير بشكل مستمر ، بهدف إثارة شفقة المانحين، عبر صور وتسجيلات تُظهر المستفيد في وضع مزرٍ، كما تقع بعض الإنتهاكات لجهل المستفيد بحقوقه ، حيث يعتقد بعضهم أنه سيحرم من المساعدة، في حال رفضه التصوير