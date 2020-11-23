بالصور .. الجويلي وعبدالباسط مروان في مقر حرس المنشآت النفطية

أجرى آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان زيارة الى مقر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للوفاق .

وحسب الصفحة الرسمية لجهاز حرس المنشآت النفطية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أجرى الوفد جولة داخل مقر الجهاز حيث قدمت لهم نبذة واسعة عن عمل الجهاز وعمل كل إدارة والدور الذي يقوم به الجهاز في حماية المنشآت النفطية في كل ربوع ليبيا، حيث كان في استقبالهم العميد علي امحمد الديب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ومدراء الإدارات وضباط وضباط الصف بالجهاز».

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وناقش الديب والجويلي ومروان «التعاون بين كل من المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية طرابلس وجهاز حرس المنشآت النفطية بما يساهم في تسهيل عمل الجهاز والرفع من مستوى الخدمات التي يقوم بها الجهاز بالمنطقتين العسكريتين»، حسب البيان.

يأتي ذلك بعد أسبوع من اطلاق عملية توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر «تقديم مشروع تجريبي نموذجي لتأمين وحراسة حقل إيراون النفطي، ثم بعد ذلك سيتم تعميمه على سائر المواقع»، عقب اجتماع مؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت النفطية بجناحيه الشرقي بقيادة العميد ناجي المغربي، والغربي بقيادة العميد علي الذيب.

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