وزيرا خارجية روسيا وإسبانيا: يجب حل الأزمة الليبية من خلال حوار وطني واسع

بحث وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، هاتفياً، التطورات الليبية مع نظيرته الإسبانية غونزاليس لايا، داعيين إلى تسوية الأزمة الليبية من خلال حوار وطني واسع بمشاركة جميع المناطق والمجموعات السياسية في البلاد بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين أعربا عن استعدادهما لمزيد من التعاون، واتفقا على المساعدة في التبكير بعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية الروسية الإسبانية، كما ناقش الجانبان آفاق تحسين الإطار القانوني، وتوسيع الاتصالات في مجال التعليم والعلوم والثقافة.

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