الصادق: الهدف من “اجتماع طنجة” توحيد مجلس النواب

قالت النائبة بمجلس النواب، حليمة الصادق، إن “الهدف الأساسي من الاجتماع التشاوري، بمدينة طنجة المغربية، الذي يشهد مشاركة أزيد من مائة نائب من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، يكمن في “توحيد مجلس النواب”.

وأضافت الصادق، أن المشاركين في الاجتماع التشاوري يسعون للخروج برؤية موحدة لإخراج ليبيا من المنزلق.

وتستضيف مدينة طنجة المغربية، ما بين 23 و25 نوفمبر الجاري، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بمشاركة أزيد من 100 نائب يمثلون مختلف الأطياف السياسية.

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