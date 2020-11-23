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تأكيد أميركي على حماية حقوق المكونات الثقافية في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إيمان بلاده الراسخ بضرورة تمثيل وحماية حقوق ومصالح كافة المكونات الثقافية في ليبيا، وكذلك جميع مواطني البلاد.

جاء ذلك خلال نقاش أجراه السفير نورلاند، الاثنين، مع قياديين من المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، عبر الهاتف، تركّز بشكل كبير على العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان للسفارة.

وذكرت السفارة أنها وكجزء من سياسة الانخراط الواسع النطاق مع الليبيين، ستواصل “المناقشات الجارية مع القياديين الأمازيغ بالإضافة إلى قياديين آخرين من المكونات المجتمعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد والجالية الليبية في الخارج”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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