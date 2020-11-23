رئيس «تسييري بنغازي» يوجه بحل الاختناقات في الطُرق المُحيطة بحي السلام

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية رافقه خلالها مدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة مصطفى الكزة ومهندسي شركة الفُرات المُنفذة لأحد مراحل إزدواج الطريق الدائري الخامس من طريق العروبة حتى شارع فلسطين.

وخلال الجولة، اطلع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، على المُختنقات في الطُرق المُحيطة بمنطقة حي السلام من جهتي طريق العروبة ” الطريق الساحلي” والطريق الدائري الخامس” عند جزيرة الطيارة” والإجراءات المُتخذة بالخصوص .

وأفاد المكتب الإعلامي للبلدية، بأن المجلس التسييري للبلدية، أصدر تعليماته بحل الاختناقات المرورية للطُرق المُحيطة بمنطقة حي السلام خاصة من اتجاه جزيرة دوران حي السلام “جزيرة الطيارة” وذلك من خلال القيام بالتوسعات اللازمة وتنفيذ مسارات جانبية لتخفيف الازدحام في جزيرة الدوران .

وشدد على ضرورة تنفيذ الدوران الآمن ( U TURN ) لتحقيق إنسيابية الحركة في الطريق الدائري الخامس بالكامل .

وأكد رئيس المجلس التسييري، أن هذه الأعمال تأتي بناءً على تعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، بشأن أهمية تنفيذ إزدواج الطريق الدائري الخامس لما له من دور في تخفيف الازدحام في حركة سير المركبات خاصة في المسار الواقع في حي السلام وشبنة والمحيشي وعلي بن أبي طالب “السرتي” .

وبدأت البلدية فعلياً في أعمال الإزالة للعوائق في مسار إزدواج الطريق وفتح المسارات في عدد من المراحل وتنفيذ أعمال الحفر والدمك استعداداً لأعمال الرصف .