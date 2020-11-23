تعليمات من رئيس حرس المنشآت النفطية لسرية حماية مؤسسة النفط

طالب رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق العميد علي امحمد الديب، الإثنين، منتسبي سرية الحماية للمؤسسة الوطنية للنفط والتابعة للجهاز «ببذل مزيد من الجهد والبقاء على أهبة الاستعداد دائما لصون هذه المؤسسة»، وذلك بعد ساعات من المحاولة الفاشلة للهجوم على مقر المؤسسة صباح اليوم.

وحسب الصفحة الرسمية للجهاز، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد أجرى العميد الديب زيارة الى مقر المؤسسة الوطنية للنفط مساءالاثنين، وأشاد «بجاهزية السرية وسلامة الإجراءات التي قاموا بها لحماية الموظفين والمقر وكذلك لردعهم لهذه المجموعة». وأكد «حرص جهاز حرس المنشآت النفطية عن الدفاع عن كل المواقع النفطية في كل ربوع ليبيا ضد من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي».

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت سابق اليوم وقوع «محاولة فاشلة لاقتحام حرمة» المقر الرئيسي للمؤسسة، واصفة ما حدث بـ«العمل الإرهابي». وقالت المؤسسة إن «بعض العصابات المسلحة الخارجة على القانون» قامت ظهر اليوم بمحاولة الدخول «عنوة» إلى المقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة الليبية طرابلس، مضيفة أن قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة تفاجأت بقدوم مركبات مسلحة في الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض «الحركات الفوضوية»، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجي لمبنى المؤسسة، وفق بيان للمؤسسة اليوم.

وبحسب البيان تم استدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وتم التعامل مع هذه «العصابات المارقة والخارجة على القانون» وطردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية. وذكر مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن محاولة الاقتحام الفاشلة التي قامت بها مجموعة مسلحة لدخول مبنى المؤسسة في طرابلس، جاءت على خلفية تغييرات إدارية جرت في رئاسة وعضوية لجان الإدارة في ثلاث شركات للنفط تابعة للمؤسسة، وصفها المصدر بـ«الروتينية». ومن المقرر أن تبدأ عملية تسلم لجان الإدارة في شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط، غدًا الثلاثاء، وفي شركة مليتة للنفط والغاز بعد غدٍ الأربعاء.

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