اليونيسيف تتصدق بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف بثلاثة مخيمات للمشردين في بنغازي

تصدقت منظمة اليونيسيف اليوم الاثنين، بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي بثلاث مخيمات للمشردين في بنغازي.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن اليونيسيف قدمت بدعم من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات المانحة الأخرى، قامت بإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في ثلاثة مخيمات المشردين داخليا في بنغازي، مما أحدث فرقًا كبيرًا في حياة هذه العائلات التي أصبحت لديها إمكانية أفضل في الوصول إلى المياه والصرف الصحي, والوصول إلى مرافق صحية نظيفة وامنة.

وشمل العمل في مخيمات قاريونس والهلال والأنابيب تنظيف شبكة الصرف الصحي وتركيب مواسير وسخانات مياه وتركيب وحدات معالجة المياه لضمان وصول المياه الصالحة للشرب لسكان المخيمات.

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