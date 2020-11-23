“الوطنية لحقوق الإنسان”: تصوير الأطفال أثناء تسليمهم المساعدات يتنافى مع القيم الإنسانية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن بالغ استيائها حيال سياسيات بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بظاهرة تصوير وإظهار هوية الأطفال، أثناء تسليمهم المساعدات الإنسانية من خلال التوثيق الإعلامي والمواد التي تنشرها البعثة.

وأكدت اللجنة الوطنية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ذلك يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل، ويتنافى مع القيم الإنسانية، ويمس بإنسانية المستفيدين من هذه المساعدات، وكذلك يتعارض مع الاتفاقية للطفل.

وأضافت اللجنة أن هذه ظاهره سلبية، تتكرر من جانب البعثة، برغم من التوصيات والملاحظات بشأنها والتي بلغت بها إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

وشددت اللجنة على أن هناك معايير دولية لتصوير المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية لا بد من مراعاتها، منها أخذ موافقة خطية قبل التصوير، وبالنسبة للأطفال تُؤخذ موافقة ولي أمره وموافقته أيضًا، كما لا يجوز إظهار المستفيد وهو وضع مزرٍ.

ولفتت اللجنة إلى أن المنظمات المحلية والدولية والأممية تنتهك تلك المعايير بشكل مستمر، بهدف إثارة شفقة المانحين، عبر صور وتسجيلات تُظهر المستفيد في وضع مزرٍ، كما تقع بعض الانتهاكات لجهل المستفيد بحقوقه، حيث يعتقد بعضهم أنه سيحرم من المساعدة، في حال رفضه التصوير.

وطالبت اللجنة، المنظمات المحلية والدولية والأممية العاملة في ميدان العمل الإنساني والاغاثي بالالتزام بالمعايير الدولية المتعارف عليها في توثيق توزيع المساعدات الإنسانية للمستفيدين من هذه المساعدات بشكل عام وبشكل خاص الأطفال.

وطالبت اللجنة أيضا إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، بأهمية إلزام المنظمات الدولية والأممية بالمعايير الدولية فيما يتعلق بعدم إظهار هوية المستفيدين من المساعدات الإنسانية والطبية خلال عمليات التوزيع.

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