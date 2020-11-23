الدرسي يكشف تفاصيل مؤتمر الوحدة الوطنية بالبيضاء

انطلقت بمدينة البيضاء، اليوم الاثنين، اجتماعات مندوبي بلديات المنطقة الشرقية أعضاء مؤتمر الوحدة الوطنية الذى يضم عموم بلديات ليبيا.

وأوضح عضو المؤتمر إدريس ونيس الدرسي في تصريح لـ”بوابة افريقيا الاخبارية”، إن الاجتماع يأتي فى إطار وضع حل ليبي ليبي للأزمة الليبية، بأفكار وبإرادة ليبية فى داخل ليبيا، لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد عضوية الاعضاء والتوقيع بالأحرف الأولى على الميثاق وخارطة بعد إجراء التعديلات اللازمة التى رأها الحاضرين ضرورية وتعبر عن إرادتهم، وذلك تمهيدا للاعتماد النهائي فى المؤتمر العام الذي سيعقد فى الجنوب الليبي أواخر ديسمبر المقبل.