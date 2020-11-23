الزرقاء: التوصل لحل حاسم خلال الجولة الثانية من مفاوضات الحوار الليبي ليس بالأمر المستحيل

قال حسن الزرقاء عضو مجلس النواب اليوم الاثنين إن الحوار الليبي سيشهد طرح مزيد من المقترحات حول آلية اختيار المرشحين.

وأوضح الزرقاء أنه يصعب التنبؤ بما سيحدث خلال الأيام المقبلة، مضيفا أنه إذا تم التوافق على أحدها سيتم البدء في ترشيح الأسماء، وربما يمكن الوصول لإعلان تشكيل السلطة الجديدة.

ويري الزرقاء أن التوصل لحل حاسم خلال الجولة الثانية ليس بالأمر الصعب أو المستحيل شريطة توافر أجواء الثقة بين جميع المشاركين، وأيضاً عبر إعلان البعثة الأممية عما تم أو استجد لديها بشأن التحقيقات حول جدية ما تردد عن تلقي البعض رشاوى مالية كبيرة لتزكية أسماء بعينها للمناصب القادمة.

وتوقع الزرقاء أن تشهد الجولة الثانية من الحوار رصدا دقيقا لكل تحركات واتجاهات المشاركين بالمنتدى.

وأضاف أنه إذا فشلت الجولة الثانية بسبب الخلاف على آليات الترشيح، أو الأسماء المقترحة فقد يتم الاتفاق على ترحيل الأمر برمته مجددا، أو ربما الاكتفاء بتشكيل لجان لإعداد وثيقة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

وقلّل الزرقاء من مخاوف البعض من إقدام البعثة الأممية على تمرير أو فرض أسماء بعينها على المشاركين حال فشلهم في التوصل إلى آلية اختيار محددة، ملمحا لوجود توافق مسبق بين أغلبية المشاركين على رفض هذا التوجه بشدة، وقد يتطور الأمر إلى الاعتراض والانسحاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24