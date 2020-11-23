الجوادي: أوضاع الأطفال في ليبيا باتت أكثر سوءاً بسبب غياب الأمن والاستقرار

قال سامي الجوادي، رئيس جمعية نور الحياة الخيرية، إن أوضاع الأطفال في ليبيا باتت أكثر سوءاً لأسباب عدة منها غياب الأمن والاستقرار، وانتشار الفقر بسبب الظروف الاقتصادية، بجانب عدم توفر السيولة بالمصارف الليبية.

وأكد الجوادي، على حدوث انهيار كبير في مستوي الخدمات الصحية والتعليمة، خصوصاً للأطفال، حيث لا توجد أدوية كافية بالمستشفيات، إلى جانب نقص التطعيمات وتأخرها عن موعدها، مما قد يؤثر على صحة وسلامة الأطفال، لافتاً إلى انتشار ثقافة السلاح والنهب والسلب والقتل، مما ألقى بظلاله بشكل كبير على الأطفال من الناحية النفسية والسلوكية، فأكثر ألعاب الأطفال أصبحت محاكاة لمشاهد العنف، وتجسيداً لشخصيات أمراء الحرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24