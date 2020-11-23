«عبد المجيد غيث»: ندعوا شيوخ وأعيان فزان للتدخل والسعي لإيقاف نزيف الدماء بين الاخوة

دعا عبد المجيد غيث سيف النصر، المرشح لنائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب، قبائل «الدواقل» و «الجطالوة» لحقن الدماء ونبذ الفتنة.

وقال «سيف النصر» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “ندعوا اخوتنا الدواقل و الجطالوة لحقن الدماء ونبذ الفتنة وندعوا شيوخ و أعيان فزان للتدخل والسعي لإيقاف نزيف الدماء بين الاخوة”.

وأوضح «سيف النصر» أحد اعيان ووجهاء قبيلة أولاد سليمان، أنه “نأمل من اخوتنا قبيلة القذاذفة المجاهدة التواصل مع السلطات الأمنية و العسكرية بالمنطقة والمجلس البلدي للتنسيق معهم والسعي للصلح”.

جدير بالذكر أنه في 26 مايو 2020 تسلم «سيف النصر»من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوراق اعتماده، باعتباره سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى المملكة المغربية ومبعوثاً خاصاً لمجلس النواب لدول المغرب العربي.