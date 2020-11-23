«الثني» يشدد على ضرورة رفع مستوى خدمة الكهرباء المقدمة للمواطن

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبالرحمن الثني، اليوم الإثنين، تعليماته بالتنسيق بين الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ولجنة تقييم تقييم محطات الكهرباء الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها.
وجاءت تعليمات “الثني” خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة محمد الأشهب، ورئيس لجنة تقييم محطات الكهرباء الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء توفيق المنفي.
وشدد “الثني” على ضرورة العمل الجماعي من أجل الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وأوصى رئيس الحكومة، بضرورة عقد اجتماعات مشتركة لمعرفة المشاكل التي تواجه المحطات وآلية معالجة هذه المشاكل ومعرفة أولوية تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء.
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