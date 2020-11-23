«الثني» يشدد على ضرورة رفع مستوى خدمة الكهرباء المقدمة للمواطن

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبالرحمن الثني، اليوم الإثنين، تعليماته بالتنسيق بين الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ولجنة تقييم تقييم محطات الكهرباء الممنوح الأذن بالتعاقد بشأنها.

وجاءت تعليمات “الثني” خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة محمد الأشهب، ورئيس لجنة تقييم محطات الكهرباء الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء توفيق المنفي.

وشدد “الثني” على ضرورة العمل الجماعي من أجل الرفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوصى رئيس الحكومة، بضرورة عقد اجتماعات مشتركة لمعرفة المشاكل التي تواجه المحطات وآلية معالجة هذه المشاكل ومعرفة أولوية تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء.