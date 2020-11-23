النائبة المنشقة فاطمة الصويعي: نأمل أن تكون «طنجة» محطة لـ«لم شمل البرلمان» وتحديد موقعه

زعمت فاطمة الصويعي، عضو مجلس النواب المنشق في طرابلس، أنها تأمل أن يكون اجتماع مدينة طنجة بين نواب مجلسي طبرق وطرابلس محطة “للم شمل” مجلس النواب في الدولة الليبية وتحديد موقعه في أي مكان كان.

أشارت النائبة المنشقة، في تصريح لصحيفة «هسبريس» المغربية، إلى أن الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي في ليبيا، تعد خطوة تهدف إلى التوافق حول عدة قضايا خلافية، من بينها تركيبة المجلس الرئاسي المقبل.

وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، فإن أعضاء مجلس النواب الليبي المتواجدين في مدينة طنجة، اليوم الإثنين، لديهم رغبة كبيرة لإنهاء انقسام مجلس النواب والمرور إلى مرحلة توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي انطلق بطنجة، اليوم الإثنين؛ فيما تم تأجيل الجلسة الرسمية ليوم غد الثلاثاء بسبب تزامنها مع انطلاق جولة ثانية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

ويعقد أعضاء مجلس النواب، وعددهم 110 من كلا البرلمانين في طرابلس وطبرق، جلسات تشاورية لتقريب وجهات النظر بينهم قبل انطلاق الاجتماعات الرسمية التي تستمر إلى غاية بعد غد الأربعاء، على حد تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة، إن الليبيين يبحثون خلال “مشاورات طنجة” عن توافق بشأن مكان انعقاد مجلس النواب في ليبيا أولا، ثم البحث عن التوافق حول آلية الانتخابات والترشح لعضوية المجلس الليبي.