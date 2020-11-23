بو خير الله : ليبيا في أمس الحاجة لإجراء مصالحة وطنية شاملة

المرشح المحتمل لمنصب رئيس المجلس الرئاس علي بو خير الله ، أن ليبيا في أمس الحاجة لإجراء مصالحة وطنية شاملة تضم كافة أطياف الشعب الليبي ، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية هي العامل الأساسي و الأهم لإستعادة الدولة و إعادة بناءها من جديد ، ومشددا على ضروة وجود دستور توافقي يحكم المرحلة القادمة.

و أضاف بو خير الله في كلمة مصورة نشرها على صفحته الرسمية لحملته الانتخابية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أن برنامجه الإنتخابي يؤكد على حق المواطنة مكفول للجميع و أن الجميع متساوون أمام القانون.

و أشارالمرشح المحتمل إلى أن الجيش لعب دورا هاما في فرض عملية السلام و الوصول للحوار السياسي حاليا ، لافتا إلى ان برنامجه الانتخاي يكفل إبعاد الجيش عن الاستقطاب السياسي و وضع إدارة الجيش في أيدي قيادته العسكرية.

و تطرق بوخير الله إلى دور الحكومة في برنامجه مشيرا إلى أنها يجب أن تضطلع بدورا جادا لتغيير حياة المواطنين ، مشيرا إلى أن الشعب الليبي عانى الأمرين ، وموضحا أنه سيتم إنشاء مجلس وطني مهمته وضع خطة أنية سريعا تسير عليها الحكومة.

و شدد بو خير الله على أن الإنسان ثروة يجب استغلالها و تنميتها للإستفادة منها و النهوض بالاقتصاد الليبي ، مشيرا إلى أن الإعتماد كليا على النفط أضر بالاقتصاد الليبي .

و أكد بو خير الله أن تطوير و تدعيم الأجهزة الأمنية ضروري لاستعادة الدولة الليبية ، مشددا على أن الأمن ضروري للاستقرار و الرخاء الذي ينشده الشعب الليبي.

و راهن بوخير الله على الشباب مؤكدا أنه سيسعى لتمكينهم و أعطائهم الفرصة للمشاركة في بناء وطنهم عبر توفير فرص العمل و إشراكهم في الحياة السياسة ، لافتا إلى ان المرأة هي الأخرى سيكون لها دور مهم عبر استغلال طاقتها ، مشددا على أن ليبيا بحاجة لكافة أبنائها في المرحلة القادمة .

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