محمد الحداد: نُثمّن ما وصل إليه «وفد 5» التابع للوفاق.. ونتمسك بمكافحة الإرهاب

قال رئيس ما يسمى بـ”أركان وزارة الدفاع” بحكومة الوفاق محمد الحداد، إنه عقد اجتماع بـ”لجنة 5″ الممثلة عن حكومة الوفاق، متابعا:” شجعنا الفريق لتحمل هذه المسؤولية وتبنى الجلوس مع نظيره بالطرف الآخر” على حد زعمه.

وأضاف “الحداد”:” نُثمّن ما وصل إليه وفد 5 التابع للوفاق، وتطرقنا لخطة وعمل رئاسة الأركان العامة، للاستفاذة من منتسبي التشكيلات المسلحة والقوات المساندة” على حد تعبيره.

وتابع:” باشرنا استقبال دفعة القيادات الميدانية، والتي استهدفت للالتحاق بالكلية العسكرية، لتخريجهم ضباط ونواة الجيش الليبي، والأسابيع القادمة سيتم اختيار فريق طبي من الأطباء الذين شاركونا في العمليات العسكرية لدخولهم الكلية العسكرية وتخريجهم ضباط عسكريين في تخصصهم الطبي، والاستفادة منهم في الجانب الطبي العسكري” على حد قوله.

واستطرد:” طرحنا برنامج آخر وهو تقديم استبيان للراغبين في العمل داخل المؤسسات العسكرية وذلك بمساعدة وزارة العمل والتأهيل للتعيين في مجالات أخرى، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم في ما يخص الراغبين في استكمال دراساتهم، وهذه تخص كافة المقاتلين التاعبيين للمؤسسة العسكرية” على حد زعمه.

وتابع ادعائه قائلا:” نُوجه دعوة لكل الليبيين والشرفاء بنبذ العنف والاقتتال، بعد أن صممنا على مشاركة الأجهزة الأمنية والشروطية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير شرعية وكذلك ضبط وأمن الحدود”.

وزعم “الحداد”:” نوجه الشكر لكل القادة الميدانيين الذين لبوا النداء و التحقوا بالكليات العسكرية، وندعو كافة المجموعات المسلحة بإخفاء كافة التشكيلات المسلحة سواء بالعاصمة أو بالمدن الأخرى التزاما بتعليمات غرفة العمليات المشتركة والقوة المشتركة والجهات الضبطية الأخرى”.