رئيس المخابرات الليبية يدعو لالقاء القبض على أفراد من حراسة باشاغا

طالب رئيس المخابرات الليبية المكلف عماد الطرابلسي في رسالة موجهة إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام بالقبض على أفراد من حراسة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على الفريق المشرف في صالة كبار الزوار بمطار معيتيقة التابع لجهاز المخابرات يوم 18 نوفمبر الجاري.

واتهم رئيس المخابرات الليبية أفراد الحراسة التابعين لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بالاعتداء على عناصر من المخابرات أثناء مزاولتهما لعملهما في صالة كبار الزوار بمطار معيتيقة.

وناشد الطرابلسي النائب العام باصدار تعلمياته بضبط واحضار طاقم المرافقة وأفراد الحراسة التابعة لوزير داخلية الوفاق والذين اعتدوا على أعضاء الجهاز المكلفين بالعمل في مطار معتيقية واثناء تأديتهما لعملهما والتحقيق معهم في هذه الواقعة.

واعتبر الطرابلس الأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية ليلة وقوع الحادثة بالمخالفة للقوانين وبالتدخل الصارخ في اختصاص المخابرات الليبية، قائلا” إن وزير الداخلية لايجوز له قانونا توجيه تعليماته إلى جهاز المخابرات الليبية والذي يتبع للمجلس الرئاسي”.