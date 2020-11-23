أوحيدة: الجميع في القاع جراء الصراع السياسي والانقسام المؤسساتي الذي يعاني منه الشعب الليبي

اعتبر عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة، أنه لم يعد هناك مجالا لعرقة الحوار الليبي بعد الآن.

وأضاف أوحيدة أن الجميع بات في القاع في ليبيا بسبب الصراع السياسي والانقسام المؤسساتي الذي يعاني منه الشعب الليبي.

وأضاف أوحيدة أنه مع أي خيار وآلية يتم من خلالها إنتاج سلطة تنفيذية جديدة موحدة لأنها ستكون أفضل من حالة الانقسام الموجودة الآن.

وبين أن مؤسسة موحدة أفضل من ثنائية المؤسسات والفساد المتفشي في مفاصل الدولة وبقاء الباب مفتوحاً لإهدار المال العام، وبقاء الوضع كما هو هدف كل فاسد ومختلس ومعرقل، بحسب تعبيره.

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