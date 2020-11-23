ليبيا الان

وفد تونسي يزور مطار بنينا تمهيدا لإعادة تسيير الرحلات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

زار وفد من سلطة الطيران المدني التونسي صباح الإثنين مطار بنينا الدولي لتقييم الوضع من أجل فتح المجال أمام شركات الخطوط التونسية لتسيير رحلاتها من وإلى المطار. 

وحسب الصفحة الرسمية لإدارة المطار بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد أجرى الوفد جولة تفقدية ميدانية لصالات الركاب وساحة وقوف الطائرات وعدد من المرافق داخل المطار.

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وأبدى الوفد التونسي ارتياحه من الإجراءات المتبعة وسير العمل داخل المطار، وستكون هناك خطوات متبعة بعد ذلك لإمكانية استئناف الرحلات خلال الفترة القادمة، وفق إدارة مطار بنينا. 

وكان في استقبال الوفد مساعد مدير عام مطار بنينا الدولي، عدد من المسؤولين بالمطار ومصلحتي المطارات والطيران المدني التابعتين لحكومة الوفاق.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يعني باختصار – الموضوع او الخبر فيه كذب – والتدخل التونسي او اي دولة اخرى – يعتبر استخفاف وتقليل من شاءن الخبرات الليبية وخاصة في مجال تسيير الاعمال الليبية والخدمات الداخلية والخارجية – وهذا طعن مباشر في القطاعات الليبية وموظفيها في شؤون الصحة والتعليم والإدارة وشءون الخدمات العامة او شءون الدولة بشكل عام – او تقليل من شاءن الادارات الليبية بشكل مباشر –
    في ادارة الدولة الليبية على امتداد اطرافها . فيجب اتباث عكس ذلك .

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