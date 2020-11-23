وفد تونسي يزور مطار بنينا تمهيدا لإعادة تسيير الرحلات

زار وفد من سلطة الطيران المدني التونسي صباح الإثنين مطار بنينا الدولي لتقييم الوضع من أجل فتح المجال أمام شركات الخطوط التونسية لتسيير رحلاتها من وإلى المطار.

وحسب الصفحة الرسمية لإدارة المطار بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد أجرى الوفد جولة تفقدية ميدانية لصالات الركاب وساحة وقوف الطائرات وعدد من المرافق داخل المطار.

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وأبدى الوفد التونسي ارتياحه من الإجراءات المتبعة وسير العمل داخل المطار، وستكون هناك خطوات متبعة بعد ذلك لإمكانية استئناف الرحلات خلال الفترة القادمة، وفق إدارة مطار بنينا.

وكان في استقبال الوفد مساعد مدير عام مطار بنينا الدولي، عدد من المسؤولين بالمطار ومصلحتي المطارات والطيران المدني التابعتين لحكومة الوفاق.

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