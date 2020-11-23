إحباط 9 محاولات تهريب من ليبيا إلى تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس الاثنين إحباط 9 محاولات تهريب لسلع من ليبيا إلى تونس.

وأوضحت الوزارة أن السلع المهربة تمثلت خصوصا في 130 هاتف جوال بقيمة 80 ألف دينار وكميات من السجائر تجاوزت 61 ألف علبة بقيمة 183 ألف دينار وأكثر من 2.270 طن من الشاي بقيمة حوالي 57 ألف دينار وكمية من المعسل فاقت 552 كغ بقيمة مالية حوالي 45 ألف دينار.

كما تمكنت هذه الوحدات من إيقاف 13 تونسيا كانوا يتنقلون في المناطق الحدودية العازلة والمنطقة الصحراوية دون تراخيص ووثائق هوية.

وقد تجاوزت قيمة المحجوز الجملية 365 ألف دينار وتم تسليمها والأفراد إلى المصالح الديوانية والحرس لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

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