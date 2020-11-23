الغويل: قانون استقرار ليبيا سيطالب بالتحقيق مع قطر والتواجد التركي

قال الباحث بمركز الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز»، حافظ الغويل, أمس الاثنين، إن قانون استقرار ليبيا سيطالب بالتحقيق حتى مع قطر، والتحقيق في التواجد التركي.

وأضاف الغويل أن هناك بعض التفاصيل الإجرائية للقانون؛ فأولًا يجب أن يذهب إلى مجلس الشيوخ حتى يعتمَد كقانون ثم يذهب للرئيس للتوقيع.

وبين الغويل أن مجلس الشيوخ فيه قانون شبيه بذلك و سيتم في الأغلب محاولة التوازن والتنقيح بين القانونين، مضيفا أن المشكلة الحقيقية أن هذا كله يجب أن يتم في الأسابيع المقبلة قبل أن تنتهي مدة الكونغرس.

وتابع الغويل أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لن يوقع على هذا القانون مؤكدا أنه عند حدوث تغيير للكونغرس والرئاسة في أواخر يناير فإن ذلك سيوجب إعادة عرض هذا القانون»، لافتًا إلى وجود اتفاق كبير عليه حاليًا.

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