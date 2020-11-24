«المريمي»: عقيلة صالح يزور موسكو خلال أيام

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يؤدي خلال الأيام القليلة القادمة زيارة إلى موسكو.

وبين المريمي، في تصريحات صحفية، أن زيارة عقيلة صالح لموسكو تأتي بموجب دعوة من السلطات الروسية للقاء كبار المسؤولين بالحكومة الروسية وكذلك البرلمان الروسي ومناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وكان أعضاء مجلس النواب الليبي في طبرق وطرابلس، تواجدوا في مدينة طنجة المغربية، الإثنين، لأن لديهم رغبة كبيرة لإنهاء انقسام مجلس النواب والمرور إلى مرحلة توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات المقبلة، على حد قول صحف مغربية.

وأشارت صحيفة “هسبريس”، إلى أن الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي انطلق بطنجة، اليوم الإثنين؛ فيما تم تأجيل الجلسة الرسمية ليوم غد الثلاثاء بسبب تزامنها مع انطلاق جولة ثانية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

ويعقد أعضاء مجلس النواب، وعددهم 110 من كلا البرلمانين في طرابلس وطبرق، جلسات تشاورية لتقريب وجهات النظر بينهم قبل انطلاق الاجتماعات الرسمية التي تستمر إلى غاية بعد غد الأربعاء، على حد تعبير الصحيفة.

وقالت الصحيفة، إن الليبيين يبحثون خلال “مشاورات طنجة” عن توافق بشأن مكان انعقاد مجلس النواب في ليبيا أولا، ثم البحث عن التوافق حول آلية الانتخابات والترشح لعضوية المجلس الليبي.