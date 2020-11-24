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الصويعي: اجتماع طنجة يجب أن يكون محطة للم الشمل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

عبرت فاطمة الصويعي، عضو مجلس النواب ، عن أملها أن يكون اجتماع طنجة محطة للم شمل مجلس النواب في الدولة الليبية وتحديد موقعه في أي مكان كان.

وانطلقت اليوم الإثنين جولة ثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي في ليبيا، في خطوة تهدف إلى التوافق حول عدة قضايا خلافية، من بينها تركيبة المجلس الرئاسي المقبل.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، بدء الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي عبر تقنية الفيديو، بمشاركة رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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