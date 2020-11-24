اجتماع طنجة يهدف لتوحيد المؤسسات الليبية والتحضير للانتخابات

أكد أعضاء بمجلس النواب من مدينة طنجة، اليوم الإثنين، وجود رغبة كبيرة لديهم لإنهاء انقسام مجلس النواب والمرور إلى مرحلة توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات المقبلة.

وانطلق الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بطنجة، أمس الإثنين؛ فيما تم تأجيل الجلسة الرسمية ليوم الثلاثاء بسبب تزامنها مع انطلاق جولة ثانية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

ويعقد أعضاء مجلس النواب، وعددهم 110 من كلا البرلمانين في طرابلس وطبرق، جلسات تشاورية لتقريب وجهات النظر بينهم قبل انطلاق الاجتماعات الرسمية التي تستمر إلى غاية بعد غد الأربعاء.

ويبحث الليبيون خلال “مشاورات طنجة” عن توافق بشأن مكان انعقاد مجلس النواب في ليبيا أولا، ثم البحث عن التوافق حول آلية الانتخابات والترشح لعضوية المجلس الليبي.

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