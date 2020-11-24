الجازوي: مشاورات طنجة ستحدد أهداف جدول أعمال جلسة مجلس النواب المرتقبة وأولوياته

أشاد سعد محمد الجازوي، عضو مجلس النواب، أمس الاثنين، بدعوة المملكة المغربية بشأن الاجتماع في طنجة من أجل التشاور والتوافق بين كافة أعضاء مجلس النواب من أجل الوصول إلى تفاهمات حول الملفات محط الخلاف.

وأضاف الجازوي في تصريح صحفي، أن لجنة تواصل تشكلت من أعضاء مجلسي النواب بطرابلس وطبرق، وتقدمت في مشاوراتها بشأن تحديد مكان الجلسة الرسمية التي ستعقد في ليبيا بنصاب كامل.

وأوضح المتحدث أن “مشاورات طنجة” ستحدد الأجندة والاتفاقات النهائية حول جدول أعمال الجلسة الرسمية المرتقبة في ليبيا، إضافة إلى تحديد مكان انعقاد البرلمان، ثم أولويات مجلس النواب في المرحلة القادمة.

ودعا النائب كل القوى الفاعلة في الملف الليبي إلى أن تساعد النواب الليبيين على القيام بدورهم كممثلين شرعيين من أجل الخروج من هذه المرحلة الصعبة، معترفا بوجود إخفاقات في المرحلة السابقة.

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